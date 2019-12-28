ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصومال إلى 61 قتيلا

عرضت فضائية euronews"، لقطات حية، من الانفجار العنيف لشاحنة مفخخة عند نقطة تفتيش في العاصمة الصومالية مقديشو.



وأسفر الانفجار عن مقتل 61 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، وذكر رئيس بلدية مقديشو عمر محمود محمد أن 90 شخصًا على الأقل أصيبوا جراء الانفجار.



ووقع الانفجار في منطقة مكتظة تشهد ازدحامًا مروريًا عادة جرّاء وجود نقطة تفتيش ومكتب لتحصيل الضرائب.



وكان سُمع دوي انفجار سيارة مفخخة في نقطة تفتيش رئيسية تابعة للشرطة الصومالية، غرب مقديشو، صباح اليوم، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية، وأعلنت الشرطة الصومالية- في حصيلتها الأولية- عن مقتل 5 أشخاص.