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حوادث

مد أجل الحكم على 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، مد أجل الحكم على 304 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" على رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية؛ لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، كما أظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة للمتهمين أنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

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