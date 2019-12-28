ضبط 718 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء هشام فاروق.



أسفرت الحملة، عن تنفيذ 718 حكمًا قضائيًا، وهم كالتالى: 129 حكم حبس جزئي، 24 حكم حبس مستأنف، و370 حكم غرامات، و195 حكم مخالفات.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.