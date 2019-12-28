-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 718 هاربًا من تنفيذ أحكام في أسوان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شنت الأجهزة الأمنية في أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء هشام فاروق.

أسفرت الحملة، عن تنفيذ 718 حكمًا قضائيًا، وهم كالتالى: 129 حكم حبس جزئي، 24 حكم حبس مستأنف، و370 حكم غرامات، و195 حكم مخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة، أو الاتجار فيها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

منذ حوالي 20 ساعة

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

منذ يومين

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

الصور

image description

صور تامر حسني ورامي جمال في حفل "المنارة" بالتجمع

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار اليوم على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

اضطرابات النوم تسبب الصداع النصفى

ممارسة الرياضة يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

الرئيس نيوز

رغم ارتفاعه عالمياً .. أسبوع مستقر للدولار محلياً

لليوم الرابع.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية

الصومال: ارتفاع حصيلة تفجير مقديشو إلى 61 قتيلاً

مدبولى يتابع خطة عمل وزارة الثقافة .. افتتاح 18 مشروعا بنهاية 2020

منوعات

«علم الأشباح» تخصص جديد في جامعة هندية

فضول العلماء يكشف السلوك الغريب لـ «النمل»

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

كشكول

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ

زراعة 157 ألف شجرة بـ 22 جامعة خلال "مبادرة هنجملها"

أولياء أمور يستغيثون بـ"السيسي": "يابانية أكتوبر" حولت أبنائنا لحقل تجارب

تفاصيل إنشاء مركز تعظيم استخدام الطاقة الجديدة بجامعة الجلالة

إسلام سياسي

صوفية الصومال لـ"الدستور": أستيقظنا على الجثث المتفحمة والأشلاء المتناثرة

عاجل...مقتل 20 شخص فى هجوم إرهابى وسط "الصومال"

"رئيس الملتقى العالمى للتصوف" : القادرية البودشيشية هى نموذج فريد وماوصلت إليه بفضل السر الربانى

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

مناقشة رواية "أحلام القيامة" بالجريس كامبس

"إفريقيا في عيون المصريين" بمكتبة الزاوية الحمراء

تعرف علي قائمة إصدارات دار غراب للنشر بمعرض الكتاب

الليلة.. جزويت القاهرة يحتفى بالمخرج سمير سيف

صفحتنا ع الفيس بوك