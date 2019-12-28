صحيفة لبنانية: تشكيل الحكومة الجديدة قبل «رأس السنة»

من المقرر أن يلتقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، رئيس الجمهورية اللبنانى ميشال عون، قبل رأس السنة، لعرض عليه تشكيل الحكومة الجديد.



والتقى دياب، الرئيس عون، مساء أمس الجمعة، وأكدت مصادر بالتيار الوطنى الحر أن اللقاء كان إيجابيا، والمباحثات تسير نحو إنجاز تشكيل الحكومة المقبلة، وفقا لصحيفة الأنباء اللبنانية.



وأفادت المصادر، بأن دياب يُصر على تشكيل حكومة مصغرة من 18 إلى 20 وزيرا، وأنه منفتح على الجميع ويصر على التواصل مع كل القوى السياسية، لافتة إلى أن دياب يتواصل مع عدد من المجموعات في الحراك الشعبي، بهدف أن يمكن حكومته من القيام بالمهمة الصعبة التي تنتظرها.



وأفادت صحيفة الأنباء، بأن دياب يحاول فتح قنوات تواصل مع الأحزاب التي لم تسمه لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنه حصلت خطوة ايجابية في هذا السياق، لكنها لا تزال في الإطار الشكلي ولم تتعد ذلك بعد إلى مضمون النقاش في تأليف الحكومة.



ويسعى دياب، إلى أن تكون حكومته من حيث الأسماء والشكل غير استفزازية للجميع، وأن يجمع بين رغبات الثنائي الشيعي وبين توجه رئيس الجمهورية والفريق الذي يمثله، وما بين تشكيل حكومة تكون مقبولة من الجميع.



وأكدت الصحيفة، أن دياب مستمر فى اتصالاته وسيلتقي الخليلين، في جولة مباحثات قد تكون الأخيرة، قبل اللقاء الذى سيجمعه مع الرئيس عون قبل رأس السنة، استجابة لإصرار الرئيس عون على ولادة الحكومة قبل العيد.