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محافظات

مبادرة لتشجيع الطلاب على التحدث بالفصحى في مدرسة بمطروح

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أشاد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتدشين مبادرة مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات لإنشاء أكاديمية "أقرأ" لتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع والتحدث باللغة العربية الفصحى.

ولفت إلى أن الأكاديمية مدتها خمس أيام خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، ومتاح لجميع طلاب في كافة مدارس مطروح الاشتراك بها.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن بعد الموافقة أعلنت مكتبة مدرسة العمدة أحمد طرام، ولأول مرة على مستوى المحافظة، عن "أكاديمية أقرأ" والتي تضمنت أهدافها التشجيع على القراءة والاطلاع والتحدث باللغة العربية الفصحى بثقة وطلاقة.

وأضاف، أن الدراسة والتدريب تستمر لمدة 5 أيام فقط، خلال إجازة نصف العام، على أن يكون اليوم الأخير هو يوم التقييم واختيار أفضل متدرب وأفضل مدرب بالأكاديمية، حيث تعتمد الدراسة في الأكاديمية على استراتيجية "التعلم بالأقران".

وتابع: أن ينقل الطلاب المتميزون في مسابقات القراءة المختلفة على مدار الأعوام السابقة، خبراتهم بطريقة ممنهجة بسيطة للمتدربين في مجموعات، حيث يكون لكل مدرب مجموعة مكونة من 5 متدربين.

وأشار إلى أن أهداف الأكاديمية تضمنت أيضا الحث على القراءة والمعرفة، التمسك بلغة الضاد "اللغة العربية" وضرورة التحدث بها بسلاسة، اكتساب مهارة عرض الكتاب ونقده بحرفية، زيادة الثقة بالنفس لدى الطلاب.

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