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محافظات

افتتاح 5 كليات جديدة في جامعة دمنهور اليوم

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
جامعة دمنهور
جامعة دمنهور
البحيرة - معوض هويدى
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يفتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، التوسعات الجديدة في مبنى إدارة الجامعة وهي الطابقين الرابع والخامس، اللذان تم إنشائهما مؤخرا، حيث تم تطويرها مؤخرا، وتم تسكين أغلب الإدارات بها.

كما يفتتح اللواء هشام آمنة والدكتور عبيد صالح 5 كليات جديدة بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام، وهي مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة، ومبنى كلية التمريض بمجمع الأبعادية، وبالنوبارية كلية التربية النوعية وكلية الحاسبات والمعلومات وكلية الفنون التطبيقية.

وأكد الدكتور عبيد أن جامعة دمنهور شهدت طفرة كبيرة في أعداد الكليات، حيث بلغت 11 كلية ومعهدا منها الـ5 كليات التي سيتم افتتاحها اليوم، وتسعى الجامعة إلى أن تكون في مقدمة الجامعات الحكومية المصرية رغم حداثتها، وأن لدينا رغبة أكيدة في حدوث هذه القفزات مواكبة لما تقدمه القيادة السياسية من إنجازات في مختلف المجالات ومواكبة لاهتمامها بالتعليم ووضع الخطط التي تهدف إلى التطوير الجذري في منظومة التعليم بمختلف مراحله.

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