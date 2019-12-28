وقوع إصابات في هجوم على ناديين للرقص بألمانيا

أصيب عدة أشخاص في هجوم بحمض الزبدة (حمض البيوتيريك أو حمض البيوتان) على ناديين للرقص في مدينة لار بولاية بادن-فورتمبرج، غربي ألمانيا.



وأعلنت الشرطة الالمانية، اليوم السبت أن الأفراد أصيبوا فجر اليوم السبت بتهيجات بالغة في العين والجهاز التنفسي.



وتم إخلاء الناديين اللذين كان بداخلهما نحو 500 فرد، ونقل المسعفون خمسة مصابين إلى المستشفى.



وقبضت الشرطة على رجلين مشتبه بهما 26 عاما و34 عاما.



وبقي الناديان مغلقين باقي الليل، ولم يتم بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.