فيديو أضرار التدخين السلبى على صحة الأطفال

وأكد أن هناك علاقة أكيدة ومباشرة أثبتتها جميع التقارير الطبية، وهي أن التدخين له علاقة مباشرة بسرطان الجهاز التنفسي بداية من الفم، واللسان، والبلعوم، والحنجرة، والقصبة الهوائية، والصدر، منوهًا إلى أنه يجب الامتناع تمامًا عن التدخين المباشر أو السلبي.

كشف الدكتور أسامة عبدالحميد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بطب عين شمس، عن أضرار التدخين السلبي على صحة الأطفال والكبار، مشيرًا إلى أن التدخين يضر جميع الأجهزة الموجودة بالجسم، فضلًا عن أنه يسبب العديد من الأمراض.وأضاف أسامة عبدالحميد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن التأثير التدخين السلبي يكون تراكميا، وبالتالي سيكون مثل التدخين المباشر، حيث أنه يصيب الأطفال بالتهابات الأذن الوسطى.