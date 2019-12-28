حظك اليوم.. برج العقرب السبت 28 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: قد تجري الرياح اليوم بخلاف ما تتمناه وتعرّض وظيفتك ومصالحك للأخطار ونفسك للمساءلة عن بعض ماضيك.

عاطفيًا: قد تبحث عن علاقة جديدة للارتباط جديًا لأن الوقت قد حان، فلا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.

صحيًا: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام بها.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

