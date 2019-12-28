التنمية المحلية: تعليمات مشددة لمساعدة متحدي الإعاقة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات.



وأشار إلى أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية، حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.



وقال "شعراوى" إن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصري لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به في أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات، موضحًا أن الوزارة وقعت خلال شهر أبريل الماضى بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة والذى يهدف إلى نشر الوعى فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، وقال الوزير أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الاتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيرا لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.



وصرح بأنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وأشار إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة.



وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم موضحا أنه يتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم وسرعة حلها بالمحافظات.



وقال الوزير شعراوى إنه يجرى التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل أيه عقبات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.



وقال إن الوزارة ستنظم بالتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة دورات تدريبية لمتحدى الإعاقة من الشباب والفتيات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، لا سّيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجارى عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوي الإعاقة تمثيلا مناسبا.



وأشار إلى أن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول كافة العاملين من ذوي الإعاقة على حقوقهم سواء من العاملين في الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.



وأوضح أنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بأن يكون منح جائزة الموظف المثالى أو الأم المثالية للموظفين من ذوي الإعاقة أو الذين يعولون طفل من ذوي الإعاقة وذلك خلال الفترة القادمة.