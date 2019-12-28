الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية «فيديو»

وأوضحت أن الرياح بدأت تعود للسرعات الطبيعية العادية لمثل هذا الوقت من العام، فلم يعد هناك نشاط رياح يشعرنا بالبرودة مثل الفترات السابقة، لافتة إلى أن معدلات الحرارة لهذا العام طبيعية، حيث أننا في فصل الشتاء، ومن الطبيعي أن نرى انخفاضا فى درجات الحرارة.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت يشهد استقرار الأحوال الجوية على أغلب انحاء الجمهورية.وأشارت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أنه من اليوم ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا فقط، مؤكدة أن القاهرة وباقى أنحاء الجمهورية ستنعدم تماما فيها فرص سقوط الأمطار.