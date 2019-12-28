استئناف الدراسة بالإسكندرية في خامس أيام نوة "الفيضة الصغرى"

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت أمطارا على أرجاء المحافظة وذلك في اليوم الخامس لنوة الفيضة الصغرى التي تضرب البلاد.



وقد استأنفت كليات جامعة الإسكندرية والمدارس الدراسة اليوم، وذلك عقب الإعلان عن تعطيل الدراسة لمدة يومي الأربعاء والخميس الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية.



ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ93 سيارة كسح مياه لعدم غرق أى مناطق في الثغر.



ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، والدفع بسيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار.



ومن ناحية أخرى، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن حركة الملاحة تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر بالأمطار، بالإضافة إلى استمرار حركة الشحن والتفريغ.