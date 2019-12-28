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عالم

البرازيل تكثف تأمين حدودها مع فنزويلا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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عزز الجيش البرازيلي الدوريات على الحدود مع فنزويلا اليوم السبت وذلك بعد يوم واحد من عثوره على خمسة جنود فنزويليين فارين وسط تزايد حدة التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان إنه تم العثور على الجنود العزل يوم الخميس في محمية للسكان الأصليين على الجانب البرازيلي من الحدود.

وقال مصدر عسكري برازيلي مطلع لرويترز: "قدموا أنفسهم على أنهم فارون ويجري استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في هجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة في فنزويلا".

وأضاف المصدر أنه لم يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار ولكنه قال إنه يشك في تورطهم في هجوم وقع في 22 ديسمبر على قاعدة لقوات المشاة في جنوب فنزويلا.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الإثنين إن السلطات اعتقلت 11 شخصا فيما يتعلق بالهجوم على موقع عسكري ناء في ولاية بوليفار بجنوب البلاد يوم الأحد.

وقال إن بعض المشتبه بهم فروا عبر الحدود إلى البرازيل ومعهم أسلحة مسروقة.

واتهمت فنزويلا البرازيل وكولومبيا وبيرو بالتواطؤ في الهجوم الذي سقط فيه جندي فنزويلي قتيلا.

وتنفي الدول الثلاث تورطها في ذلك.

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