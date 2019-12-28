ملكة بريطانيا تكرم "إلتون جون" لنشاطه في مكافحة "الايدز"

أعرب المغني البريطاني إلتون جون عن سعادته البالغة لإدراجه في قائمة الشرف للعام الجديد، التي تضعها الملكة إليزابيث الثانية وتم الإعلان عنها يوم الجمعة، تقديرا لمسيرته المستمرة منذ عقود وعمله الإنساني.



ويحمل المغني الشهير (72 عاما) الذي أدى أغنيتي "روكيت مان" و"كاندل ان ذا ويند" بالفعل لقب "سير" بعدما حصل على لقب فارس من الملكة إليزابيث الثانية عام 1998.



وحصل جون على الجائزة الجديدة تقديرا لنشاطه في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الايدز) وكذلك مسيرته الموسيقية الممتدة على مدى عقود.



كما ضمت قائمة الشرف كل من الممثلة أوليفيا نيوتون جون بطلة فيلم "جريز" والمخرج سام مينديس مخرج فيلمي "سكايفول" و"سبكتر" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.



وتقوم الملكة إليزابيث بتكريم الشخصيات البارزة في مجالات خدمة المجتمع والعمل الإنساني والإسهامات في الفنون ووسائل الإعلام والصحة والرياضة والتعليم.