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مصر

مباحثات السيسي وبوتين حول ليبيا تتصدر اهتمامات الصحف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
السيسي وبوتين
السيسي وبوتين
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أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت عددا من القضايا، وعلى رأسها الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أمس، وتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى بحث مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أمس تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس أمس مع نظيره الروسي، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في جميع المجالات، مشيدا بالمشروعات التنموية المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر.

وفي الشأن المحلي، نقلت (الأهرام) عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الوضع الاقتصادى كان التحدى الأكبر خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل نمو سكانى 2.4% سنويا، وإن الخطوات الصعبة من برنامج الإصلاح انتهت والباقى سيتم تنفيذه على مدى زمني كبير.

وقال رئيس الوزراء في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة وعدد من كبار الكتاب بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: منذ 2014 بدأنا بناء دولة حديثة على المنهج نفسه الذي سارت عليه تجارب ناجحة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى انخفاض البطالة من 13% إلى 7.8% وتوفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل وهبوط التضخم إلى 2.5%.

وفي شأن آخر، ذكرت (الأهرام) أن البورصة أنهت تداولاتها بارتفاع نسبى الأسبوع الماضي الذي حفل بالأحداث بدعم من الأسهم القيادية حيث بلغ حجم تداولها 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن حركة التداول انتعشت في بداية الأسبوع إثر تفاؤل المتداولين بتصريحات الرئيس السيسى حول أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الجارية وعزم الدولة طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة وهو ما أوجد حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بسوق المال.

ونقلت عن محمد سعيد خبير أسواق المال القول إن تداولات البورصة تفاعلت الأسبوع الماضى مع التعديل الوزاري الذي شهد اسناد حقيبة الاستثمار لرئيس الوزراء مع صلاحيات أوسع لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أنه وبالتزامن مع التوترات الميدانية العسكرية المتصاعدة في ليبيا، قام عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى أمس بزيارة رسمية إلى قبرص على رأس وفد برلماني يرافقه مسئولون من الجيش الوطنى لبحث تداعيات الاتفاق التركى مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بينما كشف يوسف العقورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبى عن أن قرار استعادة العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة هو قرار سيادي لمجس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني.


الجمهورية:

من جانبها، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة الداخلية افتتحت سجلا مدنيا بقسم شرطة بورفؤاد أول ببورسعيد عقب الانتهاء من إجراءات تجهيزه بكافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية لاستخراج المصدرات المميكنة (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي)، بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومى من خلال أجهزة التصوير الحديثة.

وأضافت أن التشغيل الفعلى للسجل بدأ، حيث جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر في سرعة إنهاء مصالحهم.

وفي الشأن المحلي أيضا، نقلت (الجمهورية) عن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين أنه يدرس حاليا كافة الملفات الخاصة بالمعلمين سواء القدامى أو الجدد ولن يتم إهمال أية خطوات تم اتخاذها وحققت الهدف منها بالتيسير على المعلمين ورفع مستواهم المهني والمادي.

وأشار إلى أنه سيبدأ خلال أيام مراجعة الخطوات التي اتخذت في التعاقد مع المعلمين الجدد من خلال البوابة الإلكترونية بحيث يتم تحديد الأولويات اللازمة. مؤكدا أن الـ 36 الف معلم الذين تم التعاقد معهم في العام الماضى سوف يكون لهم الأولوية الأولى في الاستعانة بهم والتعاقد معهم ضمن الـ 120 ألف متعاقد جديد.

وذكرت (الجمهورية) أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط شهدا بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للاثاث مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة وذلك للشراكة والتمويل والتطوير والإدارة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بمدينة الأثاث بدمياط.

وأشارت إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع الشركات العالمية مثل شركة جاب فرنسا القابضة.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارا بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار في اختصاصات الوزير المختص في شؤون الاستثمار.


أخبار اليوم:

بدورها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذي أجراه الرئيس السيسي أمس بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث أشاد الرئيس السيسي بالمشروعات التنموية المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها بمصر ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.

من جانبه، أكد الرئيس بوتين الاهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة وفى اطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق في هذا الاطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الازمة الليبية ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الارهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبى، كما شهد الاتصال تبادل التهاني بين الرئيسين بمناسبة قرب العام الميلادى الجديد.

وفي الشأن المحلي، ذكرت «أخبار اليوم» أن وزارة البترول تعلن بداية يناير المقبل أسعار المواد البترولية الجديدة، وأنه وفقا لما توصلت إليه لجنة تحديد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية توقعت مصادر بتثبيت أسعار البيع الحالية أو خفضها.

وأضافت أن وزارة التموين تنتهي في أبريل المقبل من تطوير 881 مجمعا استهلاكيا لتضاهي السلاسل التجارية الكبرى بتكلفة 521 مليون جنيه، ونقلت عن مصدر مسؤول أن الفروع المطورة سيتم طرحها للاستثمار خلال الفترة القادمة شريطة التزام المستثمر ببيع السلع بأسعار التموين مع تحديث أساليب العرض والبيع وتكثيف المنتجات، مشيرا إلى أن المجمعات ستحتفظ بأسمائها وطابعها الخدمي إلى جانب اسم السلعة التجارية المتعاقد معها.

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