5 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بعاصمة الصومال

سُمع دوي انفجار سيارة مفخخة في نقطة تفتيش رئيسية تابعة للشرطة الصومالية، غرب مقديشو منذ قليل، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية.



وأعلنت الشرطة الصومالية عن مقتل 5 أشخاص، ولم تعلن أي جهة مسؤليتها عن الحادث حتى الآن، حسمبا ذكرت سكاي نيوز.



وقد صرحت الشرطة الصومالية، في وقت لاحق من الشهر، سقوط 5 قتلى في الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الثلاثاء.



وقالت الشرطة إن القتلى هم 3 مدنيين وشرطيان، قُتلوا في الهجوم الذي شنّه ليل الثلاثاء 5 إرهابيين على فندق "سيل" في العاصمة مقديشو.



وأوضحت في بيان أنّ "قواتنا الأمنية الشجاعة أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل عدد القتلى المؤكّدين هو 5، هم عنصران من قوات الأمن و3 مدنيين"، إضافة إلى 11 مصابًا جروحهم طفيفة.