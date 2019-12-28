-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

واشنطن تبحث اتفاق الجمارك مع المكسيك للحد من تدفق المخدرات

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:19 ص
كريستوفر لاندو
كريستوفر لاندو
وكالات
طباعة
قال سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك، اليوم السبت إن بلاده تبحث سبل التعاون مع المكسيك بشأن الجمارك على طول حدودها للحد من تدفق الأسلحة والمخدرات والأموال بشكل غير قانوني.

وقال السفير كريستوفر لاندو في تصريحات له بعد ما وصفه باجتماع مثمر مع وزارة المالية المكسيكية إن وليام بار وزير العدل الأمريكي سيزور المكسيك الشهر المقبل لمناقشة التعاون.

وأضاف لاندو للصحفيين " ما نريد أن نفعله على الحدود هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا توحيد جماركنا حتى نتمكن معا من السيطرة على ما يدخل إلى المكسيك وأيضا ما يخرج من المكسيك ويدخل الولايات المتحدة".

وقال إن الهدف هو القضاء على "التهريب على كل من الجانبين، المخدرات من جانب، والأسلحة والأموال على الجانب الآخر".

وكان بار قد زار المكسيك في أوائل ديسمبر لبحث قضايا من بينها الأمن وتهريب الأسلحة وغسيل الأموال مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وكبار المسؤولين الآخرين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الطيران يكشف لـ"الدستور" حقيقة حركة تغييرات رؤساء الشركات

منذ حوالي 23 ساعة

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. نقل كباش الكرنك للمتحف الكبير

منذ حوالي 19 ساعة

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية لطفلة عذبها والدها بالشرقية

الصور

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

الأكثر قراءة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

أمطار قاتلة.. عمود إنارة يصعق طالبا في المنوفية

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

الجدري المائي يجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

8 مأكولات تؤثر على صحة الجنين

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

اتصال السيسى بـ بوتين وحوار مدبولى مع قيادات الإعلام .. حديث صحف السبت

تركيا تطرح اقتراحا أمام البرلمان في 30 ديسمبر لإرسال قوات إلى ليبيا

يصل لحد الصقيع.. تعرف على حالة الطقس غدًا

محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفورى مع المشكلات خلال سقوط الأمطار

منوعات

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

"المحمول" يؤثر على صحتك العقلية والنفسية

عزوف اليابانيين عن الإنجاب يبلغ مستوى «مقلقا»

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابى داخل منزله فى بومباى

كشكول

كيف تعالجين الأنيميا لدى طفلك بدون أدوية؟.. خبير تغذية تجيب

خبيرة توضح آليات مواجهة العنف ضد الأطفال

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ"تجارة عين شمس"

غدًا.. بدء امتحانات التخلفات بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

الليلة.. جزويت القاهرة يحتفى بالمخرج سمير سيف

صدور"الحديث والشَّجن" للروائى المغربي حسن أوريد

"بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافى

اليوم.. افتتاح "حوارات الوجوه والأماكن" بجاليرى ضى

صفحتنا ع الفيس بوك