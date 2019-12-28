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عالم

15 مصابا حصيلة ضحايا انفجار مصنع طائرات بأمريكا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
جريدة الدستور
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قال جون جالاجار مدير الخدمات الطبية الطارئة بمقاطعة سيدجويك - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - إن الأجهزة الطبية نقلت 11 شخصا إلى المستشفى أحدهم ربما يعاني من إصابات خطيرة، نتيجة انفجار خط نتروجين سائل في مصنع لشركة تيكسترون للطيران قرب مدينة ويتشيتا بولاية كانساس الأمريكية، أمس الجمعة.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 15 شخصا أصيبوا في انفجار، أمس متسببا في انتكاسة لإطلاق طائرة جديدة قيد التطوير وذلك حسبما قال مسئولون بالمنطقة وبالشركة.

ومن جانبهم، قال مسئولو الشركة إن اثنين من الضحايا نقلا إلى المستشفى في سيارات خاصة في حين عولج اثنان في مكان الحادث.

وقال دانييل ويجنر نائب قائد إدارة الإطفاء في مقاطعة سيدجويك، إن الإصابات كانت محدودة لأنه لم يكن موجودا في ذلك الوقت سوى العدد الأساسي من العاملين بسبب العطلات، مضيفا إن الانفجار الذي وقع في خط النتروجين السائل ألحق أضرارا أيضا بصهريج تخزين ما أدى إلى تسرب غاز النتروجين من المبنى.

وأظهر مقطع مصور إخباري من موقع الحادث ما بدا أنها سحابة من البخار تتصاعد من المبنى المتضرر، وقال ويجنر إن هذا الغاز غير ضار.

وقالت متحدثة باسم تيكسترون، إنه تم احتواء الأضرار بالمصنع رقم 3 حيث يجرى تصنيع طائرات تجريبية ومن بينها سكاي كورير وهي من نوع الطائرات الخفيفة التي تستخدم في الأغراض العامة.

وكان من المقرر أن تدخل الطائرة سكاي كورير الخدمة في 2020 حسبما قالت تيكسترون من قبل. وقالت المتحدثة إنه من السابق لأوانه تحديد الأضرار التي لحقت بالنموذج الأولي للطائرة الذي يجري إنتاجه.

وشركة تيكسترون للطيران إحدى وحدات شركة تيكسترون وتقوم بتصنيع طائرات بيتشكرافت وسيسنا.

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