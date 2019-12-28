-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انطلاق تظاهرات مناهضة للأحزاب فى بغداد والبصرة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قتل متظاهر في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية بغداد، أثناء مواجهات بين محتجين وقوات مكافحة الشغب خلال مظاهرات خرجت ضد الأحزاب السياسية.

وانطلق المتظاهرون من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد باتجاه مقرات حزبية، تنديدًا بدور الأحزاب المعطّل للمسار السياسي في البلاد.

ويواصل المتظاهرون احتجاجهم بساحة كهرمانة في منطقة الكرادة رافعين شعارات مناهضة لأحزاب البلاد السياسية، كما خرجت مظاهرات مناهضة للأحزاب في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأغلق محتجون عراقيون الطريق المؤدية لميناء مدينة أم قصر في البصرة، أمس الجمعة، مما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد وضع استقالته، تحت تصرف البرلمان بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل مطالبة الشارع باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، لكي يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة.

وما يزال المتظاهرون في العراق يواصلون الاحتجاجات ويقطعون الطرق رفضًا لترشيح شخصيات سياسية معينة لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفًا لعادل عبد المهدي.

واستقال عبد المهدي مطلع ديسمبر الجاري تحت ضغط الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ أكتوبر الماضي.

ويقول المحتجون إنهم يريدون مرشحًا مستقلًا وبعيدًا عن الأحزاب السياسية لتولي الحكومة العراقية، التي ستدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات المقبلة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى بكرى: ننتظر عودة أسامة كمال بفارغ الصبر (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

منذ يوم

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

الصور

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

الأكثر قراءة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

أمطار قاتلة.. عمود إنارة يصعق طالبا في المنوفية

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء: «أخرج 6 صباحًا وكتبت رواياتي كلها فيه»

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية.. «اتجنن»

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء: «أخرج 6 صباحًا وكتبت رواياتي كلها فيه»

الصحة

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

8 مأكولات تؤثر على صحة الجنين

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

الرئيس نيوز

يصل لحد الصقيع.. تعرف على حالة الطقس غدًا

محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفورى مع المشكلات خلال سقوط الأمطار

2019 في أغنية.. "رقص لي السنة" ترصد كل أحداث العام

شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

منوعات

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

دراسة تكشف تأثير الهاتف على الصحة العقلية والنفسية

عزوف اليابانيين عن الإنجاب يبلغ مستوى «مقلقا»

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابى داخل منزله فى بومباى

كشكول

غدًا.. بدء امتحانات التخلفات بجامعة الأزهر

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "دراسات دمنهور"

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "دراسات" المنوفية

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "اقتصاد منزلى" طنطا

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

الليلة.. جزويت القاهرة يحتفى بالمخرج سمير سيف

صدور"الحديث والشَّجن" للروائى المغربي حسن أوريد

"بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافى

اليوم.. افتتاح معرض "حوارات الوجوه والأماكن" بجاليرى ضى

صفحتنا ع الفيس بوك