اليوم.. الحكم فى استئناف الراقصة جوهرة على حبسها بتهمة "الفسق والفجور"

تصدر محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم السبت، حكمها في الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على الحكم الصادر بحبسها سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.





وقدم عاصم قنديل المحامي ودفاع "جوهرة" خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.





وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.





وقررت نيابة الجيزة إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح.