"واتساب" يقدم ميزة جديدة تدمير الرسائل آليًا

يتضمن الإصدار التجريبي الحديث لواتساب للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليًا بعد فترة زمنية محددة.





وبحسب موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن WABetaInfo أشار في تدوينة إلى الخاصية الجديدة، وتتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.



