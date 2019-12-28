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تكنولوجيا

"واتساب" يقدم ميزة جديدة تدمير الرسائل آليًا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:43 ص
جريدة الدستور
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يتضمن الإصدار التجريبي الحديث لواتساب للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليًا بعد فترة زمنية محددة.

وبحسب موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن WABetaInfo أشار في تدوينة إلى الخاصية الجديدة، وتتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.

وتمكّن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.

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