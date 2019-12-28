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الثقافة

الليلة.. جزويت القاهرة يحتفى بالمخرج سمير سيف

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:53 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يقيم صالون الجزويت الثقافي، في السابعة من مساء اليوم السبت٬ احتفالية في محبة المخرج سمير سيف، يتحدث فيها كلا من: الموسيقار هاني شنودة، والناقد السينمائي كمال رمزي، وبحضور عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والعامة وتلاميذ سمير سيف، ويديرها الكاتب هشام أصلان.

ويعتبر سمير سيف أحد أهم المخرجين في السينما المصرية، حيث قدم أعمالًا للعديد من نجوم السينما العربية، وأبرزهم عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد زكي، ونور الشريف، وغيرهم.

بدأ سيف حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام 1976، ثم "قطة على نار" بعده بعام، وذلك مع البطل الشاب نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام 1978 فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".

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