صدور"الحديث والشَّجن" للروائى المغربي حسن أوريد

صدر حديثُا عن المركز الثقافي العربي٬ أحدث إبداعات الكاتب المغربي٬ حسن أوريد، رواية "الحديث والشَّجن".



نال "أوريد" جائزة بوشكين للآداب لسنة 2015 من اتحاد كتّاب روسيا، ومن أعماله الأدبية: "رَواء مكّة"، "رباط المتنبي"، "ربيع قرطبة"، "الموريسكي"، "الأجَمة"، ومن كتبه الفكرية: "أفول الغرب".



ومما جاء في الرواية نقرأ: "ومع ذلك فلست أنكر شيئًا، بريقك الساطع الذي يغري، سرابك الذي يحرّك الظامئ فإذا وقف عليه لم يجد شيئًا٬ نجحتِ في التوفيق بين المتناقضات، تكلفين بما تمدّك به باريس من عطر ولباس وحذلقة كلام وبريق رأي وتستمسكين بعمق أصالتنا: بطبخنا ورقصنا... واستعبادنا! بناء لن يستقيم يا أمينة هذا الذي تحشرين فيه فضلات باريس وقوالب الماضي العتيق.



اختاري بين الأمرَين يا أمينة، إما هذا التلفيق فليس يستقيم على المدى الطويل، وإما التوليف فلست أدري إن كنت قادرة عليه؛ لأن الجهد ليس من شيمك والعمل ليس من طبعك، وللآخرين أن يشتغلوا لحسابك هكذا ألفتِ، وعلى هذا درجت، والأسوأ أنك تحتقرين كل من ينبعث منه عرق الجهد والكدّ والكدح..".

