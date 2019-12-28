"بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافى

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم السبت٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون ذاكرة الوطن مشروع للمستقبل، والتي تقام اليوم تحت عنوان "بورسعيد بين البطولة والتنمية".



يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف الدكتور عاصم الدسوقي، والدكتور خالد رفعت، والدكتور جمال زهران، للحديث عن أهم البطولات التي قام بها أهالي بورسعيد، وكذلك المشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية بورسعيد.



يشار إلي أن أهالي بورسعيد ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل مصر، وانتصروا على محور انجلترا وفرنسا وإسرائيل في عام 1956، حيث صمدوا ضد العدوان الثلاثي الغاشم من الدولتان العظمتان في ذلك الوقت انجلترا وفرنسا، وانضمت إليهما إسرائيل التي كانت في ذلك الوقت تحاول إنشاء كيانها كدولة على أرض فلسطين٬ لكن القوى الثلاث اندحروا أمام مقاومة المدينة الباسلة لهم.