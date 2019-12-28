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الثقافة

اليوم.. افتتاح معرض "حوارات الوجوه والأماكن" بجاليرى ضى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:33 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يفتتح في السابعة مساء اليوم السبت٬ بجاليري ضي أتيليه العرب بالمهندسين٬ معرض "وجوه" للفنان عصمت داوستاشي، كما يوقع داوستاشي كتابه عن فن البورتريه.

تضم الاحتفالية أيضًا افتتاح معرضًا جماعيًا بعنوان "حوارات الوجوه والأماكن" لنخبة من الفنانين التشكيليين المصريين والسعوديين، وهو عبارة عن إنتاج الورشة التي نظمها الجاليري على مدار ثلاثة أسابيع للفنانين.

كتاب "داوستاشي" يعتبر إضافة مهمة للمكتبة التشكيلية، وبحث رائع في فن البورتريه للدارسين وعشاق الفن التشكيلي، والكتاب يتضمن عالم البورتريه٬ والبورتريه في كل مكان ولكل شيء٬ والبورتريه في الفن العالمي الحديث٬ والبورتريه في الفن المصري الحديث٬ وفنان من الوطن العربي وهو فهد الحجيلان، ووجوه داوستاشي بريشة فنانين مصريين٬ ووجوه داوستاشي بريشة فنانين عرب وأجانب، وداوستاشي بريشة أسرته وهواة الرسم.

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