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الثقافة

الليلة.. مناقشة كتابى "مذكرات المنفى" و"أمريكا وثورة 19"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ حفل إطلاق ومناقشة كتابي: "أمريكا وثورة 19" من تأليف الدكتور محمد أبو الغار٬ وكتاب "مصطفى النحاس..مذكرات النفي" للدكتور عماد أبو غازي.

يقول "أبو غازي" في مقدمة كتابه "مذكرات النحاس التي وضع لها عنوان "مذكرات النفي"؛ النفي إلى سيشيل مع سعد زغلول وأربعة آخرين من قادة الوفد المصري، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها مذكرات مصطفى النحاس بخطه.

وقد عثر على هذه المذكرات فؤاد بدراوي ضمن الأوراق التي كانت في حيازة فؤاد باشا سراج الدين٬ وذلك أثناء إخلائه المنزل منذ حوالي أربع سنوات.

وينطبق على هذه المذكرات مفهوم اليوميات، ويغطي ما وصل إلي أيدينا منها في ثلاث كراسات منفصلة الفترة من 19 ديسمبر 1921 حتي 12 مارس 1923 ؛ أي أنها تبدأ قبل اعتقال سعد ورفاقه بأربعة أيام، ولا تستمر حتى نهاية فترة النفي.

كما أن هناك فجوات طويلة فيها لم تصل إلينا أو لم يدون فيها مصطفى النحاس مذكرات؛ ومع ذلك تقدم هذه المذكرات صورة واضحة ومفصلة عن حياتهم اليومية في فترة النفي إلي سيشيل، وتحليلهم لبعض التطورات علي الساحة السياسية البريطانية والدولية، ومدى تفاعلهم مع ما حدث على أرض الوطن وهم بعيدون في المنافي.

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