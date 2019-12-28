-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور الترجمة العربية لكتاب "ابن رشد: الفيلسوف والشريعة"

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدر حديثًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لكتاب "ابن رشد: الفيلسوف والشريعة" تأليف زياد بوعقل٬ وترجمة رلي ذبيان، والتي تذهب في مقدمتها للكتاب: ولعلّ هذه الترجمة العربية أن تساهم في إنذار القارئ المهتم بالعلوم الفلسفية بأهمية أصول الفقه في المنظومة العلمية العربية الإسلامية وتأثيرها وتأثّرها بالفكر الفلسفي لابن رشد ولسائر الفلاسفة.

فلا يمكن فهم ما يقوله ابن رشد على سبيل المثال في شروحه لكتاب الخطابة لأرسطو عن الدين والإجماع والشهادات والتواتر من دون العودة إلى فكرة الأصولي.

ما حاولت إظهاره في هذا الكتاب هو أنّ الفلاسفة عندما يتطرّقون في كتبهم لمسائل دينية، يستوحون من معرفتهم بهذا العلم الذي احتلّ منذ القرن العاشر مكانة مميّزة جعلت منه نوعًا من مقدّمة لسائر العلوم الدينية تُعالَج فيها مسائل نظرية ولغوية وعلومية، فمن هذا المنطلق، إنّ دراسة نص عن أصول الفقه كتبه فيلسوف كابن رشد يلقي الضوء على كل هذا المخزون العلمي البديهي المحيط به وبسائر فلاسفة عصره، والذي يشكّل ثقافة عامّة جماعيّة حاول هو نفسه، أن ينقلها إلى معاصريه عبر هذا المختصر.

يذكر أن "زياد بو عقل" خريج الجامعة اليسوعية في بيروت ومعهد العلوم السياسية في باريس، حائز على شهادة دكتوراه في الفلسفة والعلوم الفيلولوجية من جامعة الدراسات التطبيقية العليا عام 2012، وهو حاليًا باحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، وأستاذ مادة الفلسفة العربية في دار المعلمين العليا في باريس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار قاتلة.. عمود إنارة يصعق طالبا في المنوفية

منذ يوم

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

منذ يوم

توجيهات حكومية بإنهاء جميع الترقيات المعطلة وإقرار 5% علاوة مطلع 2020

منذ حوالي 17 ساعة

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

الصور

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

أمطار وصقيع.. الطقس السيئ يعاود ضرب الإسكندرية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

الأكثر قراءة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

أمطار قاتلة.. عمود إنارة يصعق طالبا في المنوفية

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء: «أخرج 6 صباحًا وكتبت رواياتي كلها فيه»

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية.. «اتجنن»

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء: «أخرج 6 صباحًا وكتبت رواياتي كلها فيه»

الصحة

الصوم المتقطع وصحة الإنسان.. دراسة تكشف "التأثير المذهل"

8 مأكولات تؤثر على صحة الجنين

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

الرئيس نيوز

يصل لحد الصقيع.. تعرف على حالة الطقس غدًا

محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفورى مع المشكلات خلال سقوط الأمطار

2019 في أغنية.. "رقص لي السنة" ترصد كل أحداث العام

شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

منوعات

فتاة تخترع "مصباح الانفصال"

دراسة تكشف تأثير الهاتف على الصحة العقلية والنفسية

عزوف اليابانيين عن الإنجاب يبلغ مستوى «مقلقا»

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابى داخل منزله فى بومباى

كشكول

غدًا.. بدء امتحانات التخلفات بجامعة الأزهر

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "دراسات دمنهور"

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "دراسات" المنوفية

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "اقتصاد منزلى" طنطا

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

الليلة.. جزويت القاهرة يحتفى بالمخرج سمير سيف

صدور"الحديث والشَّجن" للروائى المغربي حسن أوريد

"بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافى

اليوم.. افتتاح معرض "حوارات الوجوه والأماكن" بجاليرى ضى

صفحتنا ع الفيس بوك