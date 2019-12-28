صدور الترجمة العربية لكتاب "ابن رشد: الفيلسوف والشريعة"

صدر حديثًا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لكتاب "ابن رشد: الفيلسوف والشريعة" تأليف زياد بوعقل٬ وترجمة رلي ذبيان، والتي تذهب في مقدمتها للكتاب: ولعلّ هذه الترجمة العربية أن تساهم في إنذار القارئ المهتم بالعلوم الفلسفية بأهمية أصول الفقه في المنظومة العلمية العربية الإسلامية وتأثيرها وتأثّرها بالفكر الفلسفي لابن رشد ولسائر الفلاسفة.



فلا يمكن فهم ما يقوله ابن رشد على سبيل المثال في شروحه لكتاب الخطابة لأرسطو عن الدين والإجماع والشهادات والتواتر من دون العودة إلى فكرة الأصولي.



ما حاولت إظهاره في هذا الكتاب هو أنّ الفلاسفة عندما يتطرّقون في كتبهم لمسائل دينية، يستوحون من معرفتهم بهذا العلم الذي احتلّ منذ القرن العاشر مكانة مميّزة جعلت منه نوعًا من مقدّمة لسائر العلوم الدينية تُعالَج فيها مسائل نظرية ولغوية وعلومية، فمن هذا المنطلق، إنّ دراسة نص عن أصول الفقه كتبه فيلسوف كابن رشد يلقي الضوء على كل هذا المخزون العلمي البديهي المحيط به وبسائر فلاسفة عصره، والذي يشكّل ثقافة عامّة جماعيّة حاول هو نفسه، أن ينقلها إلى معاصريه عبر هذا المختصر.



يذكر أن "زياد بو عقل" خريج الجامعة اليسوعية في بيروت ومعهد العلوم السياسية في باريس، حائز على شهادة دكتوراه في الفلسفة والعلوم الفيلولوجية من جامعة الدراسات التطبيقية العليا عام 2012، وهو حاليًا باحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، وأستاذ مادة الفلسفة العربية في دار المعلمين العليا في باريس.