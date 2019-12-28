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عالم

بسبب هتلر ومعاداة السامية.. بولندا ترد على بوتين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
جريدة الدستور
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استدعت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، على وجه السرعة السفير الروسي للاحتجاج بشدة على "التلميحات التاريخية" للرئيس فلاديمير بوتن، الذي اتهم بولندا بـ"التفاهم" مع أدولف هتلر والتحرك في شكل "معاد للسامية" قبيل الحرب العالمية الثانية.

وأبدت بولندا "اعتراضها الشديد على التلميحات التاريخية التي أطلقتها بوتن في الأيام الأخيرة"، حسب ما نقلت وكالة "بي آي بي" عن نائب وزير الخارجية مارسين برزيداتش.

وأكد بوتن، الثلاثاء، أمام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية أنه اطلع على أرشيف استرده الجيش الأحمر في أوروبا عام 1945 ويظهر أن دولا عدة بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور النازي.

وقال "إنهم (البولنديون) توصلوا عمليا إلى تفاهم مع هتلر. هذا واضح في وثائق الأرشيف"، معتبرا أنه "شعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية".

وأوضح أنه اطلع خصوصا على وثائق تاريخية وعد فيها السفير البولندي في ألمانيا عام 1938 بإقامة "نصب جميل" في وارسو للزعيم النازي بعدما عرض الأخير "إرسال اليهود إلى مستعمرات في أفريقيا".

وأكد أن، السفير المذكور "تضامن تمامًا مع هتلر"، واصفا إياه بانه "خنزير معاد للسامية".

وتبادلت روسيا وبولندا في الأيام الأخيرة الاتهامات على خلفية تاريخية.

وهاجمت الدبلوماسية الروسية "الخطاب العدائي" لوارسو، في حين أعربت الدبلوماسية البولندية عن "قلقها" متهمة المسؤولين الروس بـ"عرض صورة خاطئة للأحداث".

وتندد روسيا منذ أعوام عدة بما تعتبره تجاهلا من جانب الدول الغربية للتضحيات الكبيرة، التي بذلها الاتحاد السوفيتي السابق حتى العام 1945 والتي تجلت خصوصا في مقتل 27 مليون سوفيتي إبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، الجمعة، وفق وكالة بي آي بي، إن بولندا "كانت أول بلد يشارك في المقاومة المسلحة في سبتمبر 1939 ضد الجيش الألماني"، وأشارت إلى أن العدوان الألماني سبّب وفاة زهاء 6 ملايين مواطن بولندي بينهم 3 ملايين يهودي.

وأضافت الوزارة أن "روسيا تسعى إلى التقليل من المسؤولية المشتركة للاتحاد السوفيتي في تدمير السلام في أوروبا، الاتحاد السوفيتي كان بين عامي 1939-1941 حليفا لألمانيا أدولف هتلر".

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