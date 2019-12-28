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بيان عاجل لحكومة ليبيا المؤقتة بشأن التهديدات التركية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:56 ص
جريدة الدستور
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قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم السبت، إنه سيدعو جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع طارئ؛ لبحث التهديدات التي تمثلها تركيا عبر تدخلها في الشأن الليبي خاصة بعد طلب حكومة فايز السراج الدعم العسكري من رجب طيب أردوغان.

وقال "الثني"، في بيان له: "الليبيين وجيشهم يخوضون معركة الحق وسيلقنون قطر وتركيا درسًا في الوطنية، ونطالب بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية، التي تحاول رهن ليبيا للاستعمار".

وأضاف: " الحكومة الليبية المؤقتة تبارك تقدمات الجيش في طرابلس، وندعو سكانها للتحرك ومساندة الجيش في معركة الخلاص النهائي وتطهير العاصمة من المليشيات المسلحة".

وأكد "الثني"، أن الحكومة المؤقتة في حال تأهب تام لتذليل جميع الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها، مشيرًا إلى إصدار تعليمات لوزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية في طرابلس، بتأمين الممتلكات العامة والخاصة لضمان عدم العبث بها والمحافظة على محتوياتها.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، أن جميع الإمكانيات يتم تسخيرها لخدمة الجيش حتى انتهاء المعركة وتحرير كل ربوع الوطن من المليشيات الإرهابية.

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