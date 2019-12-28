مبادرة 100 صحة تكشف فوائد الإقلاع عن التدخين.. تعرف عليها

كشفت مبادرة 100 مليون صحة عن فوائد الإقلاع عن التدخين، أنه خلال 8 ساعات من الإقلاع تنخفض نسبة النيكوتين وأول أكسيد الكربون فى الدم إلى النصف، وتعود نسبة الأكسجين إلى المعدل الطبيعي، كما تتحسن الدورة الدموية.





وأضافت مبادرة 100 مليون صحة: "خلال 48 ساعة من الإقلاع تتحسن حالة التذوق والشم، وبعد مرور من 3 إلى 9 شهور من الإقلاع تقل نسبة السعال والصفير الصادر من الصدر، وخلال 10 سنوات من الإقلاع تنخفض نسبة الإصابة بسرطان الرئة إلى ما يقرب من النصف، بالمقارنة إلى الفرد المدخن".





وتابعت مبادرة 100 مليون صحة: "خلال 24 ساعة من الإقلاع يزول أول أكسيد الكربون والنيكوتين من الجسم، وخلال شهر من الإقلاع يتحسن المظهر العام، ويزول لون الجلد الشاحب المائل للرمادي ويصبح أقل تجعدًا".





واستكملت: "خلال عام من الإقلاع تنخفض نسبة الإصابة بأزمات القلب إلى النصف بالمقارنة بالفرد المدخن، وخلال 15 عامًا من الإقلاع تنخفض نسبة الإصابة بأزمات القلب بشكل تام كما لو كان غير مدخن".





وتواصل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد فاعليات مبادرة 100 مليون صحة للحد من انتشار عدوى الفيروسات داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والنوادي الصحية للقضاء على بؤر العدوى بفيروس سي.