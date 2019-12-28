مفاجأة.. المشروبات الغازية تؤدى للضعف الجنسى

تعتبر المشروبات الغازية من أكثر المشروبات المحببة لدى الكثيرين، وهناك الكثير من الدراسات التي أظهرت المخاطر العديدة للمشروبات الغازية.





ومؤخرًا، كشفت دراسة جديدة، أن المشروبات الغازية، لديها تأثير قوى على الإصابة بضعف الانتصاب عند الرجال، وفقًا لما جاء بموقع "هيلث لاين" الطبى.





وأوضح الباحثون، أن المشروبات الغازية التى تحتوى على السكريات والكربونات كالصودا عادة ما تكون ذات محتوى عال من السكريات والكربوهيدرات والسعرات الحرارية، لذا فإن إستهلاك كميات كبيرة من هذه العناصر من شأنها أن يؤدى إلى إصابة الجسم بما يسمى بإسم "متلازمة الأيض"، والتي تؤدي بالتبعية إلى حدوث ضعف الإنتصاب.





وأشار الباحثون إلى أن متلازمة الأيض عبارة عن مجموعة من المشكلات الصحية التى تصيب الجسم، وتشمل: السمنة، وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية بالجسم، انخفاض مستوى الكوليسترول منخفض البروتينات الدهنية الكوليسترول المفيد، إرتفاع ضغط الدم وإرتفاع مستوى سكر الجلوكوز بالدم.





وأفادت دراسة بحثية تم نشرها عام 2015 في المجلة الطبية للصحة الجنسية، أن الرجال المصابين بمتلازمة الأيض أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب بحوالى 2.6 مرة مقارنة بالذين لا يعانون من هذه المتلازمة.





وأضاف الباحثون، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة السمنة أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب بحوالى 2.5 مرة مقارنة بالأشخاص ذوي الأوزان الطبيعية.



