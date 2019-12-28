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مصر

صرف 90% من المقررات التموينية لشهر ديسمبر حتى الآن

السبت 28/ديسمبر/2019 - 01:18 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 90% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن طرح مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بحد أدني 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد على أن يبدأ التوريد من 1 - 15 فبراير 2020 لطرحه على بطاقات التموين، وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلًا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالي دعم مالي يقدر بـ89 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين أكدت افتتاح 1454 منفذًا لمشروع "جمعيتي" في محافظات الصعيد بجانب افتتاح 574 منفذًا في المرحلة الثانية، كما أنه جاري أيضًا 680 فرعًا للمرحلة الثالثة في مناطق الوجه القبلي من أجل توفير فرص عمل لشباب الخريجين، وكذلك توفير المنتجات والسلع للمواطنين، بجانب أيضًا افتتاح فروع للمشروع في كافة محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير كافة السلع الغذائية خاصة في القرى والنجوع.

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