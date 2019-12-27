عمرو أديب لـ محمد صلاح: "شكرًا إنك بتقرب بين الأديان" (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الهجوم والانتقاد الشديد لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد نشر صورته وخلفه شجرة كريسماس.





وقال أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هجوم غير طبيعي، وقبل ما تشتموا محمد صلاح، والناس اللي محمد صلاح بيجاملهم، شوفوا إنجلترا بتعامل محمد صلاح إزاي؟ محطوط في عنين الإنجليز، لو بيفكروا زيكوا كانوا قالوا إزاي دول هنا؟ لكن هم بيفكروا أحسن مننا، بيتقبلونا، بيحتضنوا محمد صلاح، يحترموا دينه وزوجته وابنته".





ووجه رسالة لمهاجمي محمد صلاح، قائلًا: "وإنت زعلان عشان متصور مع الشجرة، بتستخدم سياراتهم وتاخد الدواء بتاعهم ليه؟".





وأشار إلى أن الإنجليز أعلنوا أن محمد صلاح كان سببًا لتقليل العداوة ضد المسلمين في إنجلترا.



