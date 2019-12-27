بي إم دبليو تتبنى فكرة تقليل الحركة المرورية في مراكز المدن الكبرى

أعلن أوليفر تسيبسه رئيس شركة "بي إم دبليو" الألمانية لإنتاج السيارات، أنه يؤيد فكرة تقليل الحركة المرورية في مراكز المدن الكبرى.



وقال تسيبسه 55 عاما لعدد نهاية الأسبوع من صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "أجد فكرة خلو وسط المدينة من السيارات جديرة بأن نطمح إلى تحقيقها"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تمثل قضية التخطيط الذكي للمدينة.



وتساءل تسيبسه قائلا: "لماذا يجب على شخص لا يريد إلا التبضع أن يذهب بسيارته إلى المدينة؟ إن هذا لا يمثل مكسبا."



وأضاف رئيس الشركة أنه شخصيا يأخذ مترو الأنفاق كلما أمكن عندما يتوجه إلى وسط مدينة ميونخ لأمور خاصة.



وأعرب تسيبسه عن أمنياته بأن يتم تخطيط المدينة التي تضم المقر الرئيسي لبي إم دبليو بصورة أفضل، مستدركا أن ذلك قليل الحدوث في ميونخ، "فعلى سبيل المثال أنت لا تحصل من الإدارة الرسمية للمدينة على البيانات التي يحتاجها المرء من أجل التخطيط الذكي وشبكات المواصلات داخل المدينة.



ولكن هناك مدن يجري فيها هذا بصورة ممتازة، إلا أن ميونخ ليست من هذه المدن".



إلا أن الانتقادات الكثيرة لصناعة السيارات الكبيرة لم تلق ترحيبا من تسيبسه، قائلا في رده عليها: "هذه المجادلات مجرد تخويف للمواطنين، وليس لها صلة بالواقع، فأكثر السيارات انتهاكا لحماية المناخ هي السيارات الأكبر حجما التي مر عليها 15 عاما".