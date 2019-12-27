نقابة المضيفين الجويين تدعو العاملين في جيرمان وينجز إلى الإضراب

دعت نقابة المضيفين الجويين بشركة جيرمان وينجز المملوكة لشركة طيران لوفتهانزا الألمانية العاملين

فيها لإضراب يستمر ثلاثة أيام بدءا من الاثنين المقبل.



وقالت النقابة اليوم الجمعة في فرانكفورت عبر شريط فيديو إن وقف العمل سيستمر مع بداية العام، وقال نائب رئيس الشركة دانييل فلور إن من الممكن الإعلان عن إضرابات أخرى بعد الثاني من يناير المقبل.

تشغل شركة جيرمان وينجز حوالي 30 طائرة، ومن المقرر أن تدمج حركة طيرانها مع يورووينجز لاحقا.



وأضاف دانييل فلور أن إدارة الشركة لم تبين للعاملين بها وجود فرص مستقبلية للعمل، وأن ضبابية الرؤية تظهر أيضا في مسائل الأجور على طاولة المفاوضات.



كانت النقابة أطلعت أعضاءها على وجود محاولات أخرى من جانب المحكمين ستتم خلال احتفالات أعياد الميلاد للبحث عن حلول عاجلة.



وترددت أقوال اليوم الجمعة عن إجراء مكالمات هاتفية مكثفة بهذا الشأن إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

كان متحدث باسم لوفتهانزا المالكة لجيرمان وينجز قال أمس الخميس: "نحن كشركة لوفتهانزا، ننظر بصورة بنائية إلى الأمام".



وأضاف المتحدث: "نحن ما نزال مهتمين بإجراء عملية تحكيم كبرى، والإضرابات لا تمثل حلا من وجهة نظرنا" مشيرا إلى أن لوفتهانزا تتطلع حاليا إلى مواعيد التحكيم المقترحة في يناير المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخلافات العمالية التى تعانى منها شركة لوفتهانزا حاليا، تأتى في وقت يتسم بالصعوبة بالنسبة للشركة التى حذرت في شهر يوليو الماضى، من أن المنافسة التى تمثلها شركات الطيران منخفضة التكلفة سيكون لها آثار سلبية على عمليات وأنشطة لوفتهانزا في النصف الثانى من العام الجارى.



وتواجه شركات الطيران على مستوى العالم انخفاضا في عدد المسافرين وحمولات شحن البضائع، نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادى والحروب التجارية.