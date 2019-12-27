-
السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي: مصر السند الحقيقي.. والعالم يثق في رؤية السيسي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:33 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
طباعة
ثمن اللواء خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، قائلا إن مصر الشقيقة الكبرى والسند الحقيقي لليبيا.

وأضاف محجوب في اتصال مع برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الجمعة، إن مصر كانت ولا زالت الشقيقة الكبرى لنا، وأمن ليبيا من أمن مصر، وإن ليبيا تعني الكثير لمصر على جميع الأصعدة، ونثمن عاليا سياسة وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوة مصر المعروفة في العالم ومكانتها وتأثيرها ودورها في إقناع العالم، وتأثيرها على الدول الكبرى ورؤيتها الناضجة وثقة العالم في رؤية الرئاسة المصرية.

وتابع: "مصر تعد سندا حقيقيا قادرا على أن يحسم الموقف لصالح الشعب الليبي واستقرار ليبيا، ويمنع التدخل التركي ويمنع اتخاذ مواقف دولية يكون فهمها خاطئ للوضع في ليبيا".

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي إن هناك شواهد على مغادرة فايز السراج إلى لندن، لافتا إلى أن الجيش الوطني الليبي بات على مقربة من مقر الحكومة غير الشرعية التي يرأسها السراج.

وأضاف أن تركيا من الدول المعروف عنها أن صناعتها ليست متميزة، ولكنها استغلت الفرصة وتعمل على امتصاص هذه الحكومة حتى آخر رمق لكي تتحصل على أموال في خزينتها مثل جماعة الإخوان التي أينما ذهبت تفلس خزينة الدول التي تكون على رأسها وتربكها سياسيا وتجعلها في محل نزاعات.

وبشأن العمليات في طرابلس، قال محجوب إن الجيش الوطني الليبي قطع شوطا كبيرا في القضاء على هذه المليشيات، والآن في مرحلة الحسم، وبدأت هذه المليشيات تتهاوى أمام ضرباتنا ورجالنا، وبدأ يظهر ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة.

وأضاف: "تم إصدار الأوامر باستهداف أي دعم من تركيا عن طريق البحر أو الجو، وهناك رفض كامل وشامل من الجانب العربي والإقليمي عبر مذكرة التفاهم للتدخل في ليبيا".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الطيران يكشف لـ"الدستور" حقيقة حركة تغييرات رؤساء الشركات

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية لطفلة عذبها والدها بالشرقية

منذ يوم

نص بيان البيت الأبيض عن مكالمة السيسى وترامب

منذ حوالي 6 ساعات

انفجار مصنع طائرات في أمريكا

الصور

image description

على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية

image description

إزالة 9 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

استمرار موجة الطقس السيئ في بورسعيد (صور)

image description

"الرياضة" تنظم منتدى الأشغال اليدوية لتمكين المرأة

image description

دار بسمة لإيواء المشردين تختتم نشاط 2019 باحتفالية كبرى (فيديو)

الأكثر قراءة

سفير الصين بالقاهرة يكشف حقيقة تعذيب مسلمي الإيجور (فيديو)

القصة الكاملة لقطع العلاقات بين الكنيستين الأرثوذكسية والروسية

حقيقة نقل «كباش الكرنك» لـ«التحرير»

وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية لطفلة عذبها والدها بالشرقية

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء: «أخرج 6 صباحًا وكتبت رواياتي كلها فيه»

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية.. «اتجنن»

أحدهم مُنع من الوقوف أمام قبر الرسول.. هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء: «أخرج 6 صباحًا وكتبت رواياتي كلها فيه»

الصحة

8 مأكولات تؤثر على صحة الجنين

أفضل 10 أنواع فاكهة لمحاربة السرطان

احذر.. غداء مجانى للأورام السرطانية يسرع نموها

أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام الحيض

الرئيس نيوز

يصل لحد الصقيع.. تعرف على حالة الطقس غدًا

محافظ الغربية يوجه بالتعامل الفورى مع المشكلات خلال سقوط الأمطار

2019 في أغنية.. "رقص لي السنة" ترصد كل أحداث العام

شيخ الأزهر ينعى ضحايا تحطم الطائرة الكازاخية

منوعات

دراسة تكشف تأثير الهاتف على الصحة العقلية والنفسية

عزوف اليابانيين عن الإنجاب يبلغ مستوى «مقلقا»

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابى داخل منزله فى بومباى

ابتكار سيراميك يستخدم في المعدات الفضائية

كشكول

غدًا.. بدء امتحانات التخلفات بجامعة الأزهر

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "دراسات دمنهور"

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "دراسات" المنوفية

امتحانات جامعة الأزهر.. جدول الدور الأول لكلية "اقتصاد منزلى" طنطا

إسلام سياسي

تقرير بالفيديو يكشف خطة المعارضة التركية لإنهاء حكم أردوغان بسبب سياساته القمعية

صوفية الجزائر تقدم واجب العزاء فى "قائد صالح"

«المنشد على الهلباوى»: الإنشاد الدينى له مذاق خاص فى حضرة سيدنا الحسين

منتصر عمران: تراجع الإخوان عن المخططات منهج تسير عليه منذ حسن البنا

مقالات الرأي
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
د.كريمة الحفناوى
ستون عامًا.. المرأة المصرية تحت قبة البرلمان
صفاء النجار
«الجبر» وضبط الزمن المتسارع
المزيد

الثقافة

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة بنى سويف

الأحد.. مناقشة "حرب الشائعات على المصريين" بمكتبة القاهرة الكبرى

"التنمر ونبذ العنف والتطرف".. ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين

ثقافة حوض الرمال بالأقصر تناقش "نفوذ المرأة المصرية"

صفحتنا ع الفيس بوك