"الفلاحين" تطالب "الأوقاف" بتخفيض إيجارات الأراضى الزراعية

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه اجتمع بمجلس إدارة النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية في مركز قها وسط الزراعات، لافتًا إلى أن مزارعي مركز قها بمحافظة القليوبية يعانون من ثلاث مشاكل، وأن أكبر هذه المشكلات ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف.



وأضاف "أبو صدام"، أنه وبعد مناشدة النقابة لوزارة الأوقاف قامت الوزارة بالاستجابة لطلبات المزارعين بتخفيض الإيجار من 9 إلى 7 آلاف جنيه للفدان، موضحًا أن هذه القيمة الإيجارية ما زالت مرتفعة، ولاسيما أن هذه الأراضي توارثها المزارعين عن أجدادهم من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت توزع على أجدادهم كبديل عن الوظائف كمكافأة للمحاربين، وأن هؤلاء المزارعين لا يملكون غير هذه الأراضي، وقد تجزأت مساحتها نتيجة لنظام الميراث مما قلل العائد الاقتصادي منها.



وأشار "أبو صدام"، أن الأوقاف قسمت الإيجار على ثلاث مراحل تبدأ من شهر يناير حتى سبتمبر، ومن لم يستطع دفع الإيجار في ميعاده يزيد عليه ‘يجار الفدان ليصل إلى 9 آلاف كما كان، مؤكدًا أن المزارعين يناشدون الأوقاف بإلغاء القسط الأول وترحيله ليوزع على القسطين الآخرين، لأن إنتاجهم نصف سنوي.



ولفت نقيب الفلاحين، إلى أن المزارعين بمركز قها بمحافظة القليوبية يواجهون مشكلة أخرى، وهي قلة حصة سماد النترات التي يحتاجونها لزراعتها، بالإضافة إلى مشكلة ثالثة فهي عدم وصول مياه النيل لمعظم الزراعات مما يجعلهم يعتمدون على المياه الجوفية في معظم الأحيان مما يرفع عليهم التكاليف الزراعية.