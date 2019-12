جوجل تكشف عن ميزة بحث جديدة خاصة بالفعاليات

كشفت شركة "جوجل" عن ميزة البحث عن الأحداث القريبة من المستخدم، والتي تظهر الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، وأوضحت الشركة الأميركية أنه عند إدخال عبارة Events near me في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر، بحسب سكاي نيوز.



ويوجد على الجانب السفلي قائمة قابلة للتمرير تتضمن الأحداث، التي تم التوصل إليها في المحيط القريب من المستخدم، بما في ذلك وصف موجز وصورة صغيرة، وعلى اليمين توجد معاينة لخرائط جوجل ومعلومات حول موقع الحدث والروابط، التي تقدم بعض البيانات المهمة مثل كيفية الحصول على التذاكر.





وفي أقصى يسار الصفحة توجد قائمة يمكن استخدامها لفلترة نوع الأحداث، كأن يتم البحث عن الأحداث المجانية، ويتم استقبال اقتراحات شخصية في حال النقر على For me، ويمكن تغيير فترة البحث من today إلى next month باستخدام علامات تبويب مجمعة على طول الحافة العلوي من الصفحة.



يذكر أن جوجل طرحت مزيد من المميزات الجديدة لتطبيق الصور التابع لها Google Photos مؤخرا، والتى يأتى على رأسها ميزة تتيح تكبير مقاطع الفيديو التى يتم تشغيلها في تطبيق الصور، حيث أن Google Photos هو التطبيق الذي يستخدمه معظم مستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد لعرض الصور، وذلك بفضل العديد من الميزات المفيدة في التطبيق، وقد اكتشف الأشخاص في XDA أدلة على الميزة الجديدة في إصدار صور Google 4.33.



وبحسب التقرير فسيتمكن المستخدم من الاعتماد على الإيماءات لتكبير الفيديو في تطبيق صور جوجل، لذلك فإن المستخدمين الذين يفضلون التركيز على تفاصيل معينة لمقطع فيديو، فسيتمكنون من القيام بذلك فقط باستخدام لمس الشاشة فقط، مع ملاحظة أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم نشرها على الجمهور بمجرد أن تصبح جاهزة.