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منى الشاذلي تعلن نتائج استفتاء "معكم" للأفضل في 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:21 م
منى الشاذلي
منى الشاذلي
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أعلنت الإعلامية منى الشاذلي نتائج استفتاء برنامج "معكم" الذي تقدمه على قناة CBC لاختيار الأفضل في 2019، بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية، وذلك في حلقة اليوم الجمعة.

ويعتبر الاستفتاء تقليدًا سنويًا للبرنامج يجريه للمرة الخامسة على التوالي، حيث يتضمن اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل إنجاز رياضي، أفضل ألبوم، أفضل أغنية، أفضل أغنية شعبية، أفضل نص درامي، أفضل كتاب، وأفضل فيديو على الإنترنت وأفضل صورة في 2019.

وسلمت الإعلامية منى الشاذلي جوائز البرنامج للفائزين، كما تضمنت الحلقة صرف شيكات بمبالغ مالية لعدد من الفائزين، فيما حصل آخرون على هدايا أخرى.

ويُعد الاستفتاء الأكبر بين برامج الفضائيات بمنطقة الشرق الأوسط، وتعتمد نتائجه الدقيقة عبر طريقتين، الأولى استفتاء ورقي والثاني إليكتروني، ومع جمع النتائج النهائية يتم إعلان الفائز.

وحصل فيلم "الفيل الأزرق 2" على جائزة أفضل فيلم سينمائي لعام 2019، وتسلم الجائزة المخرج مروان حامد، بينما حصد كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل في 2019، وحازت النجمة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة.

وعن "أبو العروسة 2"؛ حصد الفنان سيد رجب جائزة أفضل ممثل استثنائي، بينما فازت سوسن بدر بجائزة أفضل ممثلة أدت دورًا استثنائياً.

وتقاسم النجمان حمدي الميرغني ومحمد سلام جائزة أفضل ممثل كوميدي لعام 2019، وحصدت دنيا سمير غانم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، فيما جاءت "الملك لير" للفنان القدير يحيى الفخراني كأفضل مسرحية، واستلم الجائزة كل من تامر كرم مخرج المسرحية، والفنان نضال الشافعي الذي يؤدي دور "إدموند".

أما عن أفضل لاعب كرة قدم، فكانت من نصيب "العفيجي" رمضان صبحي، فيما حصد المنتخب الأولمبي لكرة القدم بتأهله التاريخي لأولمبياد طوكيو جائزة أفضل إنجاز رياضي جماعي لعام 2019.

كما أظهرت نتائج استفتاء "معكم منى الشاذلي" فوز المطرب محمد حماقي بجائزة أفضل ألبوم غنائي عام 2019، بينما حصد فريق كايروكي جائزة أفضل فريق غنائي، وفازت أغنية "أنا ابن مصر" للفنان مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج بجائزة أفضل أغنية سينجل.

وعلى مستوى المؤلفات لعام 2019، فازت سلسلسة ثورة 19 عن دار الشروق، بجائزة أفضل كتاب.

وشهد الاستفتاء في فئتي أفضل صورة وأفضل فيديو تنافسًا شديدًا، وأعلنت الإعلامية منى الشاذلي فوز صورة "الكورة حياتنا"، عن دوري كرة القدم بقرية بني شبل بالشرقية، بأفضل صورة لعام 2019، وتم تكريم المصور أحمد فاروق (سانتياجو) بدرع الاستفتاء، كما قرر البرنامج تقديم دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه للمسؤولين عن دوري كرة القدم ببني شبل، إيمانًا من البرنامج بضرورة استمرار الدوري السنوي الذي يلتف حوله أهالي القرى حُبا منهم في كرة القدم.

أما عن أفضل الفيديوهات في عام 2019، والتي حصدت المركز الأول، فكانت صورة "سبايدر مان الزاوية الحمراء". وقدمت الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامج معكم دعمًا مادياً بقيمة 100 ألف جنيه لـ "جهاد يوسف" الذي كاد أن يفقد حياته من أجل إنقاذ أسرة خلال حريق الزاوية الحمراء، وإيمانًا من البرنامج بدعم مثل هذه النماذج.


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