ضبط 6 حالات سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لفحص سائقي السيارات في مختلف الكمائن على مستوى المحافظة، للتصدي لظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها، تحت مدير الأمن اللواء هشام فاروق.



وتضمنت الحملة خلال 3 أيام إجراء الفحص لـ75 سائق سيارة، بكمين التالية: أبو سمبل.



وأسفرت نتائج الفحوصات عن رصد 6 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "الحشيش، والبانجو، والأفيون، والأقراص المخدرة"، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة.