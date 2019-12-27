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«المسماري» يكشف حقيقة وجود عناصر من جبهة النصرة في طرابلس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:27 م
المسماري
المسماري
أحلام عبدالرحمن
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إنه لديهم أخبار بالقبض على سوريين في طرابلس، وعثر على بطاقات هوية لسوريين ينتمون لجبهة النصرة لكن لم يتأكد منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سيتم التأكد من وجود سوريين من جبهة النصرة خلال الساعات القادمة، بعد التواصل مع غرفة العمليات، وسيتم إعلان الأمر للإعلام.

ولفت المسماري إلى أن الوضع في ليبيا يسير حسب الخطة الموضوعة، والقوات المسلحة تقدمت نحو طرابلس للقضاء على المليشيات، وسيطرت على طريق المطار.
وأوضح المسماري، أن القوات المسلحة حققت تقدمًا وسيطرت على أهداف حاكمة على طريق المطار، وطريق صلاح الدين، وطريق المطار، هو الرابط بين العاصمة طرابلس وبين المطار، يبعد من 26 كيلو متر عن قلب العاصمة.

ولفت إلى أن المسافة بين القوات المسلحة وبين مطار طرابلس الدولي 2.5 كيلو متر، وهي مسافة قريبة جدًا من قلب العاصمة.

وأشار المسماري إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يحاول من خلال إعلامه المضلل منع المليشيات من الانهيار، لأن القوات المسلحة تخترق بشكل سريع، وبدأ بترويج الأكاذيب، بينما الواقع أن بعض قيادات طرابلس بدأت في الهروب، بعد أن سافر جميع أفراد عائلاتهم إلى تركيا وإلى بلاد أخرى، ويتركون الشباب الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة في هذه المعركة.

وقال إن تركيا لا تستطيع إنزال أي قوات برية أو بحرية لأن الجيش الوطني الليبي قطع عليهم الطريق، مردفًا: "حكومة السراج ارتكبت جريمة في حق الشعب الليبي، والاستقلال الذي قدم الليبيون قرابين من أجله، لن ينسى أبدا هذه التنازلات من قبل السراج، وإهانته للدولة الليبية".

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