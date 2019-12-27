رياضة أسوان تنظم معسكر خدمة عامة للطلائع "صور"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الجمعة، معسكر خدمة عامة ضمن خطة إدارة الطلائع، بمركز شباب بدر وسط المدينة.



وشارك فى فعاليات معسكر الخدمة العامة، أعضاء مراكز الشباب، حيث يصل عددهم ٣٠ طليع وطليعة.



ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الشباب والرياضة بأسوان، لتنمية مواهب ومهارات الشباب وفتيات المحافظة بمختلف المراحل العمرية، فى الأنشطة المتنوعة، والتي من أبرزها الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها، وتفعيل دور مراكز الشباب، وتحت رعاية كلًا من: وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتوجيهات فتحى محمد عبد الحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، مصطفى بسطاوى مكى وكيل المديرية للشباب، فضلًا عن أشراف أحمد محمد صادق مدير إدارة الطلائع.