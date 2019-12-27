انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابى داخل منزله فى بومباى

عُثر على الممثل الهندي الشهير كوشال بنجابي منتحرًا داخل منزله في مدينة بومباي بالهند.



وذكرت مجلة (إنديا توداي) الهندية، اليوم الجمعة، أن بنجابي البالغ من العمر 42 عامًا، عُثر عليه متوفيًا الليلة الماضية في منزله بمومباي، موضحة أن أصدقاء الممثل الراحل أشاروا إلى أنه كان يعاني من مرض الاكتئاب.



وأضافت أن بنجابي ترك وصية، خصص فيها نصف ممتلكاته لابنه كيان البالغ من العمر ثلاث سنوات، والنصف الآخر مناصفة بين والديه وأخته، مؤكدا في مذكرة انتحاره أنه لا يوجد أحد مسئول عن وفاته.



وأعلنت السلطات الهندية أنها لم تعثر على أي شيء مشبوه في المنزل، مقدمة تقريرًا عن حالة الوفاة.