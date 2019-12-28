مصر تشارك فى المعرض الدولى للسياحة ببلغاريا

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مشاركتها في النسخة 37 من المعرض السياحي الدولي SPA & Holiday Bulgaria، والمزمع إقامته ببلغاريا خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2020.





ويعتبر هذا المعرض من أكثر المعارض السياحية مهنيًا وجماهيريًا ومن أكبر المعارض التي تقام ببلغاريا، ويعقد بشكل سنوي منذ عام 1984، حيث يشارك به أكثر من 380 عارضًا في مجال السياحة من أكثر من 26 دولة على مستوى العالم، كما يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر.





وطالبت هيئة تنشيط السياحة من غرفة شركات السياحة إرسال عدد الشركات التي ستشارك بالمعرض لمعرفة حجم الجناح الذي ستشارك به في المعرض.



