فقدان مروحية تقل 7 قبالة سواحل هاواى

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه يبحث عن طائرة مروحية على متنها 7 أشخاص فقدت أمس الخميس قبالة جزيرة كاواي إحدى جزر هاواي.



وقال خفر السواحل في بيان إن مالك الطائرة أبلغ عن تأخرها في الساعة 6:06 مساء، حيث كان موعد عودتها الساعة 5:21 مساء من جولة حول ساحل نابال في كاواي، وعلى متنها طيار و6 ركاب، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.



وأضاف أن المروحية مزودة بجهاز لتتبع الموقع، لكن لم يتم تلقي أي إشارات صادرة عنه ووصف مسئول في مركز تنسيق الإنقاذ المشترك الحالة الجوية بالصعبة.