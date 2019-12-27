السبت 28 ديسمبر 2019 الموافق 02 جمادى الأولى 1441
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على الحجار يتألق فى حفل جماهيرى كبير بالجامعة الأمريكية
الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:01 م
تصوير: محمود عبد الناصر
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