ابتكار سيراميك يستخدم في المعدات الفضائية

أعلنت جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، أن علماء من روسيا وأوكرانيا والصين، ابتكروا نوعا من السيراميك من دقائق متناهية الصغر، يمكن استخدامه في الطائرات والمعدات الفضائية.



وقد صنع العلماء الشباب من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية، هذا السيراميك من أكسيد الإيتريوم وأكسيد المغنسيوم بالتعاون مع زملائهم من معهد الكيمياء في فرع الشرق الأقصى لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد البلورات الأحادية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، ومعهد شنغهاي للسيراميك "الصين".



وتشير الجامعة الروسية في بيانها إلى أن "هذه المادة مهمة في الصناعات التقنية العالية، وخاصة في إنتاج نوافذ تقي من الأشعة تحت الحمراء في المعدات الفضائية...لهذا السيراميك بنية "شطرنجية" تسمح بمرور أكثر من 70% من الضوء في نطاق الأشعة تحت الحمراء بطول موجة يصل إلى 6000 نانومتر.



وتوفر بنية السيراميك الجديد، خواص فيزيائية وميكانيكية عالية كمقاومة الحرارة، والتوصيل الحراري، والصلابة وغيرها.



ويشير العلماء، إلى أن دراسة هذا النوع من السيراميك بدأت قبل سنتين في بلدان مختلفة، باعتبارها مادة واعدة للعمل في نطاق الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء.