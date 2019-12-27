محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصورالثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن الخطة بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفذت مكتبة النادي الرياضي ورشة فنية صناعة تاج باستخدام ورق فوم وجليتر ومادة لاصقة، كما أقام بيت ثقافة أبوصير الملق ورشة رسم بحضانة السيدة عائشة، بجانب ورشة أخرى لتصنيع بابا نويل بالفوم احتفالا برأس السنة ببيت ثقافة إهناسيا المدينة.



نفذت مكتبة سمسطا ورشة أعمال فنية احتفالا برأس السنه باستخدام ورق فوم وناصبيان وغراء، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشعراء كريم محمد ومحروس محمد، عبير محمد، محمود توفيق ومحمد السوس.



عقدت مكتبة دلاص محاضرة بعنوان "توعية أولياء الأمور لذوي الاحتياجات الخاصة" بالمدرسة الفكرية بمركز ناصر، ألقاها إبراهيم سيد، تناول كيف تتعامل الأسرة مع أولادها المعاقين من خلال استخدام أكثر من طريقة، كلما كان ذلك ممكنًا للتحدث مع طفلك عن أشياء حوله فدعه يلمس ويتذوق ويشم الأشياء، حيث إن استخدام جميع الحواس مهم خاصة مع الأطفال الذين لديهم مشكلات حسية.



أقامت مكتبة أبوصير الملق ورشة حكي عن سلسلة قطر الندي "قاطرة الخيال" تعطي معلومات عن الشمس والقمر والنجوم.