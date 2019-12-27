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حسام حسن يشعل "إنستجرام" برفقة ابنتيه

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:35 م
حسام حسن
حسام حسن
رباب الأهواني
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شارك حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة ولاعب منتخب مصر والأهلى السابق، متابعيه وجمهوره، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة ابنتيه "زينة" و"يارا".

وظهر لاعب منتخب مصر والأهلى السابق يتوسط ابنتيه، في أول ظهور لهما.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين وانهالت التعليقات بالدعاء له ولابنتيه.

يُذكر أن العميد حسام حسن لعب للأهلي في الفترة ما بين 1985-2000 نجح خلالها في إحراز لقب الدوري 10 مرات ولقب كأس مصر 6 مرات ولقب قاري وحيد هو كأس أبطال الكؤوس عام 1993 و4 ألقاب عربية، وهو يعد ثاني أفضل هداف في تاريخ الأهلي بعد الأسطورة الخطيب برصيد 138 هدفا.
وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: يارا - عمر - زينة.

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