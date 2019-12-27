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اقتصاد

النحاس يواصل مكاسبه الأسبوعية فى أطول مسيرة ارتفاع منذ 2017

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:26 م
النحاس
النحاس
وكالات
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سجل معدن النحاس، اليوم الجمعة، مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في بورصة لندن في أطول مسيرة له منذ أكثر من عامين، وسط تفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين واحتمال خفض الإنتاج من جانب منشآت صينية للصهر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن مسئولين من كبرى مصانع الدولة الآسيوية اجتمعوا واتفقوا على أنه يتعين عليهم خفض الإنتاج بعد تراجع الأرباح، ومع ذلك، لم يتم التوصل لإجماع بشأن حجم ذلك الخفض.

كما ساعد على ارتفاع أسعار النحاس حدوث تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية الصينية.

وانخفض النيكل بأعلى وتيرة بين المعادن الصناعية، مسجلا خسارة أسبوعية بعدما اتسع الخصم على السداد النقدي مقابل العقود لمدة ثلاثة أشهر، ما يشير إلى وجود معروض كبير.

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